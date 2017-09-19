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سياسة

قطر ترد على اتهامات البحرين لها باحتجاز قوارب وبحارة

19/9/2017

استنكرت دولة قطر البيان الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية بشأن احتجاز 15 قارباً بحرينياً، على متنها عشرون بحاراً.

ووصفت البيان البحريني بأنه محاولة يائسة ضمن المحاولات لاختلاق المشاكل، حسب قولها.

وصرح مصدر بوزارة الداخلية القطرية بأن احتجاز مراكب الصيد التي تدخل المياه القطرية ليس جديدا، حيث يؤخذ منهم تعهد بعدم دخولها مرة أخرى، وفي حال عدم التزامهم بتعهداتهم يتم الإفراج عن البحارة في غضون ثلاثة أيام، وتحتجز السفن فقط إلى حين صدور قرار المحكمة.

وأفاد المصدر بأن أمن السواحل والحدود قام بتحذير الصيادين البحرينيين مرارا من الصيد في المياه القطرية وعدم استخدام أساليب الصيد المضرة بالبيئة، لكن دون أي استجابة منهم، مؤكدا أن قطر ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات البحرية الدولية، وطالب الأطراف الأخرى بالالتزام بها لضمان السلامة البحرية.

المصدر : الجزيرة
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