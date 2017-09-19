البث الحي
سياسة|بريطانيا

شاهد: رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شمال لندن

19/9/2017

قالت إدارة إطفاء لندن (الاثنين) إنها تقوم بإخماد حريق شب في مخزن باستاد (وايت هارت لين) لكرة القدم في توتنهام بشمال لندن.

وذكرت الإدارة في تغريدة على تويتر أن 15 عربة إطفاء ونحو 95 من رجال الإطفاء موجودون في مكان الحريق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من موقع الحريق ظهر فيها العشرات من رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد الحريق.

وقال مدير دائرة الإطفاء سام كازمنلي إن الحريق هائل، وأحدث الكثير من الدخان في المنطقة، كما نصح السكان بإغلاق النوافذ والأبواب كإجراء احترازي.

وقالت دائرة الإطفاء إنها لم تتوصل بعد لسبب الحريق.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)