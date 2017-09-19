شاهد: رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شمال لندن

قالت إدارة إطفاء لندن (الاثنين) إنها تقوم بإخماد حريق شب في مخزن باستاد (وايت هارت لين) لكرة القدم في توتنهام بشمال لندن.

وذكرت الإدارة في تغريدة على تويتر أن 15 عربة إطفاء ونحو 95 من رجال الإطفاء موجودون في مكان الحريق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من موقع الحريق ظهر فيها العشرات من رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد الحريق.

وقال مدير دائرة الإطفاء سام كازمنلي إن الحريق هائل، وأحدث الكثير من الدخان في المنطقة، كما نصح السكان بإغلاق النوافذ والأبواب كإجراء احترازي.

وقالت دائرة الإطفاء إنها لم تتوصل بعد لسبب الحريق.