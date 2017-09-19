شاهد: دبابات تركية تصوب مدافعها تجاه كردستان العراق

اتخذت دبابات تركية مواقعها وصوّبت أسلحتها نحو العراق (الثلاثاء) بعد يوم من بدء تدريبات عسكرية للجيش التركي في منطقة الحدود العراقية.

وبدأت أكثر من 100 مركبة عسكرية (الإثنين) معظمها دبابات تدريبات بالقرب من معبر الخابور الحدودي.

وأُجريت تدريبات (الثلاثاء) على بعد نحو كيلومترين من الحدود العراقية وعلى بعد كيلو متر ونصف تقريبا من معبر الخابور في إقليم شرناق جنوب شرق تركيا.

وتأتي التدريبات العسكرية في الوقت الذي صعّدت فيه تركيا والحكومة المركزية في بغداد وإيران احتجاجها وتحذيرها من الاستفتاء على الاستقلال الذي سيجريه إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وقالت مصادر في الجيش التركي إن التدريبات ستستمر حتى يوم 26 سبتمبر أيلول أي بعد يوم من موعد إجراء الاستفتاء.

وتخشى تركيا، التي بها أكبر عدد من الأكراد في المنطقة، أن يؤجج هذا الاستفتاء الميول الانفصالية في جنوب شرق البلاد حيث يشن حزب العمال الكردستاني حملة بدأت قبل أكثر من ثلاثة عقود لإقامة وطن قومي مستقل.