البث الحي
سياسة

شاهد: تلاميذ فلسطينيون يدرسون بالعراء بعد هدم مدرستهم

19/9/2017

عشرات التلاميذ الفلسطينيين عادوا للدراسة في مدرسة قريتهم بالضفة الغربية المحتلة بعد أسابيع من هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لها.

وتقع مدرسة قرية "جب الذيب" في المنطقة ج، التي تخضع لسيطرة المحتل الإسرائيلي، أمنيا وإداريا، بموجب اتفاقات أوسلو للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وكان مبناها الأصلي شُيِد بتمويل من متبرعين أجانب.

وقال وزير التربية والتعليم الفلسطيني، صبري صيدم إن إعادة بناء مدرسة "جب الذيب" وسيلة للحفاظ على الهوية الفلسطينية في هذه المناطق.

وقال عبد الله أبو رحمة منسق عام اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان إن المدرسة أُعيد بناؤها في 24 ساعة في تحد لإسرائيل.

وقالت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية، في الأراضي الفلسطينية، والتابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن البناء في "جب الذيب" غير قانوني.

وقال البرفسور الإسرائيلي إيتاي ايبشتين في بيان "إنه شيء محطم للقلوب أن ترى أطفالا ومعلميهم يحضرون أول يوم في الدراسة بمدرستهم تحت شمس محرقة، دون فصول دراسية أو أي مكان يوفر لهم حماية، بينما في المنطقة المجاورة مباشرة يسير، دون انقطاع، العمل في توسيع مستوطنات غير قانونية".

وأضاف البيان "هناك 55 مدرسة في الضفة الغربية مهددة الآن بالهدم وأوامر بوقف العمل فيها من السلطات الإسرائيلية. وكثير من هذه المدارس تم إنشاؤها بأموال متبرعين بينهم دول أعضاء في الاتحاد الأوربي".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)