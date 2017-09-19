شاهد: العثور على حطام غواصة ألمانية من الحرب العالمية الأولى

قال مسؤولون من منطقة فلاندرز (الثلاثاء) إنه تم العثور على حطام غواصة ألمانية بحالة جيدة من الحرب العالمية الأولى قبالة الساحل البلجيكي.

ومن المحتمل أن الغواصة لا تزال تضم رفات 23 فردا من أفراد طاقمها.

وكان استخدام الغواصات في الحرب العالمية الأولى لتعطيل المسارات التجارية البريطانية في القنال الإنجليزي وبحر الشمال جزءا مهما من خطط الجيش الألماني.

ولم يتضح بعد أي من 11 حطاما معروفا لغواصات ألمانية تم العثور عليه.

وتقول السلطات إنها لن تفصح عن الموقع المحدد للحطام تفاديا لأي عمليات نهب.

وقال وزير بالحكومة البلجيكية إنه سيجري التحقيق لتحديد ما إذا كان من الممكن إعلان حطام الغواصة موقعا للتراث.