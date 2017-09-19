شاهد: السيسي يجتمع مع نتنياهو في أول لقاء "معلن" بينهما

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشر نتنياهو على صفحته الرسمية الناطقة بالعربية على فيس بوك صورا لاجتماعه مع السيسي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اللقاء استمر نحو ساعة ونصف، وإنه عقد بفندق بالاس، مقر إقامة السيسي خلال زيارته إلى نيويورك.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن هذا "أول لقاء معلن بين الزعيمين اللذين التقيا بشكل سري مرّتين في 2016، ويتحدثان على الهاتف بشكل دوري".

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا بشأن اللقاء جاء فيه أن المحادثات بين السيسي ونتنياهو كانت "شاملة" وتناولت "المشاكل في المنطقة".

وقال البيان إن السيسي عبر لنتنياهو عن رغبته في المساعدة في جهود تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.