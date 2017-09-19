سياسيون مصريون بارزون يبدأون إضرابا عن الطعام بسجن "العقرب"

بدأ سجناء سياسيون بارزون بمصر، بينهم قيادات بجماعة "الإخوان المسلمين"، إضرابًا عن الطعام، بمحبسهم بسجن العقرب (جنوبي القاهرة)، احتجاجًا على "المعاملة السيئة"، حسب ذويهم.

وقالت رابطة "أسر معتقلي العقرب" (أهلية)، في بيان (الإثنين) إن "9 من معتقلي سجن العقرب، دخلوا من جديد في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتبارًا من الأحد"، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب أمني بشأن الأمر.

وأوضحت الرابطة، أن الإضراب جاء "احتجاجًا على سوء الأوضاع في سجن العقرب، سيئ السمعة، والتجاوزات التي يقودها ضباط بأمن الدولة والمباحث ومصلحة السجون (أجهزة شرطية تتبع وزارة الداخلية)".

وبحسب الرابطة، فإن أبرز القيادات المشاركة في الإضراب: "محمد علي بشر (وزير التنمية المحلية الأسبق)، عبد الرحمن البر، ومحمد وهدان، وعصام العريان، ومحمد سعد عليوة، وجهاد الحداد، وأحمد عارف، وعبد الله شحاتة (قيادات بارزة بالإخوان)، وعصام سلطان (نائب رئيس حزب الوسط/ إسلامي معارض)".

وسبق أن أشارت الرابطة إلى أن أهالي سجناء بـ"العقرب" اشتكوا من "استمرار التعنت في منحهم التصاريح لزيارة ذويهم".

ووفق بيانات وتصريحات سابقة، تتمثل أبرز مطالب المحتجزين في سجن العقرب وذويهم في: "إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزماتهم الشخصية، وإزالة الحائل أثناء الزيارة، ونقل المرضى منهم إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج اللازم".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، في تقرير من 44 صفحة، الشرطة المصرية بـ"تعذيب معتقلين سياسيين وانتهاك حقوقهم"، وهو ما اعتبرته الخارجية المصرية "تسييسًا وترويجًا للشائعات".

ولم يصدر عن وزارة الداخلية بيان بشأن الإضراب، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات الأمنية المصرية، حول ما ذكره أهالي السجناء، إلا أن الحكومة المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة إليها بشأن أوضاع السجون، وتؤكد أن "قطاع السجون في وزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان".