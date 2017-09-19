ترمب يلتقي أمير قطر ويتوقع حلا سريعا للأزمة الخليجية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء إنه يعتقد أن الأزمة بين قطر وبعض جيرانها من الدول العربية سوف تحل قريبا.

وأضاف ترمب عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك :" نحن نحاول حل المشكلة وأعتقد أننا سوف نحلها بسرعة".

وأكد أمير قطر خلال اللقاء على قوة العلاقات بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية

وكان أمير قطر قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء إن بلاده ترفص الحصار الجائر المفروض عليها منذ الخامس من يونيو حزيران الماضي.

وأعرب الشيخ تميم عن استعداد بلاده للحوار غير المشروط وبدون إملاءات بما يحفظ سيادة الدول، داعيا المجتمع الدولي إلى اعتماد قاعدة الحوار والتفاوض في حل النزاعات بين الدول.