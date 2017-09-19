إسرائيل تسقط طائرة بدون طيار إيرانية الصنع فوق مرتفعات الجولان

أسقطت إسرائيل الثلاثاء طائرة من دون طيار كانت تحلق فوق مرتفعات الجولان مشيرة إلى أنها على الأرجح إيرانية الصنع كانت في مهمة استطلاعية لجماعة حزب الله اللبناني .

وقع الحادث قبل ساعات من إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيركز فيه على مخاوف بلاده من ترسيخ إيران وجماعة حزب الله وجودهما في سوريا بعد مساعدتهما النظام في دمشق على التغلب على فصائل المعارضة المسلحة.

وانطلقت الطائرة من قاعدة جوية على مقربة من دمشق وأسقطها صاروخ باتريوت فوق المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان التي تفصل بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية منذ حرب 1967، وفق ما قاله الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس للصحفيين "كما فهمنا كانت في مهمة استطلاعية على طول الحدود ومرتفعات الجولان لصالح حزب الله".

وأضاف "استخباراتنا ترجح إنها .. إيرانية الصنع".

وردا على سؤال عما إذا كنت الطائرة مجهزة بأسلحة قال كونريكوس إن المعلومات بهذا الشأن ليست متوفرة حاليا، مشيرا إلى أنه تم أيضا الدفع بطائرات مقاتلة إسرائيلية.

ولم يصدر عن المسؤولين في سوريا أو حزب الله أو إيران تعليقا فوريا.

وقال كونيكوس "رسالتنا هي: إن قوات الدفاع الإسرائيلية لن تسمح بأي انتهاك للسيادة الإسرائيلية ولن نسمح للقوات الإيرانية أو حزب الله أو الجهاد الإسلامي أو مليشيات شيعية بأي نوع بالاقتراب من الحدود الإسرائيلية".