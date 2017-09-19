أردوغان يدعو لرفع الحصار عن قطر وحل الأزمة السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن الصراع في سوريا خلف جروحا غائرة في المنطقة، مضيفا أن المجتمع الدولي للأسف ترك الشعب السوري وحيدًا.

وأضاف أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الثلاثاء أن تركيا بذلت وستواصل كافة أشكال الجهود السياسية والإنسانية لحل الأزمة في سوريا.

وتابع أردوغان أن بلاده تمكنت من تفعيل مفاوضات جنيف عبر حوار أستانا، مشيرا إلى أن تركيا تدعم الجهود الرامية لإحلال الاستقرار في سوريا.

وقال الرئيس التركي إن بلاده أنفقت نحو 30 مليار دولار على اللاجئين السوريين.

ووجه أردوغان دعوته للعالم والمؤسسات الدولية إلى الإلتزام بوعودها وعدم ترك جميع أعباء 3.2 مليون لاجئ على تركيا وحدها.

وعلى صعيد الأزمة الخليجية، قال أردوغان إنه لابد من إزالة الإجراءات التي فرضت على الشعب القطري.

وأعرب عن أمله في " أن تبدي السعودية التي نعتبرها الأخ الأكبر لمنطقة الخليج الإرادة لحل الأزمة".

وجدد الرئيس التركي موقفه من رفض الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق، مناشدة الإقليم التخلي عن الاستفتاء.

وقال إن العراق بحاجة لتحقيق مصالحات قائمة على أساس وحدة أراضي البلاد وأهداف تتمثل بإنشاء مستقبل مشترك للجميع.

وأشار أردوغان إلى أن دعم الإدارة الشرعية في ليبيا سيسهم في إحلال الاستقرار في المنطقة بشكل كبير.

وقال إن تحول ليبيا إلى وضع سوريا والعراق سيجعل أوربا مهددة بأخطار أكبر.

وعلى صعيد مأساة الروهينغيا، قال الرئيس التركي إن هناك محاولة تطهير عرقي ضد المسلمين في ميانمار.

وأضاف أنه يتم حرق قرى المسلمين في ميانمار وإجبارهم على ترك منازلهم.

وقال أردوغان إنه " إذا لم يتم حل معاناة المسلمين في ميانمار سيظل العار على جبين الإنسانية".

وأضاف أن تركيا تتابع التطورات في ميانمار وستظل تقدم الدعم للمسلمين هناك.

وتابع أن المعاناة الإنسانية تؤكد أحقية تركيا في رفع شعار إن العالم أكبر من خمس.

ودعا الرئيس التركي إلى ضرورة إعادة تنظيم هيكلة الأمم المتحدة.

وقال إن النظام العالمي العاجز عن إيجاد حلول للإنسانية لا يمكن أن يستمر.

وقال أردوغان إنه لابد من التحول بهيكلة مجلس الأمن إلى نظام التناوب لعشرين عضوا كل سنتين.