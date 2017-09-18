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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: مقتل ثلاثة في تصادم حافلتين بمدينة نيويورك

18/9/2017

ذكر مسؤولو الإطفاء أن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم وأُصيب ما لا يقل عن 16 في تصادم حافلة للنقل العام بأخرى سياحية (الإثنين).

ووقع الحادث في حي كوينز بالمدينة قبل أن تقوم الحافلتان بالدوران سريعا وتصطدما في مبنى.

وقالت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك إن رجالها انتشلوا الركاب من الحطام بعد الحادث الذي وقع في الساعة السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأفادت السلطات بأن السرعة ربما تكون سببا في الحادث. ولقي أحد المارة حتفه في موقع التصادم.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي إنه جرى الإعلان عن وفاة سائق الحافلة السياحية وأحد الركاب في وقت لاحق في مستشفيين بالمنطقة.

ويعاني الجرحى من إصابات تتراوح من خطيرة إلى طفيفة. وأخمد رجال الإطفاء حريقا محدودا شب بعد الحادث.

ولم يعرف حتى الآن عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلة السياحية التي تتبع شركة سياحية خاصة. وتحقق إدارة شرطة نيويورك في سبب التصادم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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