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سياسة

شاهد: ترمب يقذف هيلاري كلينتون بـ"كرة غولف"

18/9/2017

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقطع فيديو معدّل على موقع "تويتر" يسخر فيه من منافسته السابقة هيلاري كلينتون.

ويظهر ترمب في المقطع وهو في ملعب غولف ثم يقذف كرة غولف بمضربه وتنتهي الضربة في ظهر هيلاري كلينتون وهي تصعد طائرة، ما يؤدي إلى سقوطها.

ونشر مقطع الفيديو مصحوبًا بتعليق "تسديدة غولف مذهلة من دونالد ترمب يا هيلاري".

وكان المقطع الأصلي قد ظهرت فيه كلينتون وهي تسقط تلقائيًا أثناء دخولها طائرة وقد تم تعديله حتى يظهر أن سقوطها كان بسبب تسديدة ترمب.

وهذه التغريدة كانت بين عدة تغريدات نشرها ترمب، الأحد، بينها واحدة يصف فيها زعيم كوريا الشمالية كيم غونغ أون بأنه "الولد الصاروخ".

وكثيرا ما انتقد ترمب هيلاري كلينتون باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي.  

المصدر : تويتر + وكالة الأنباء الألمانية
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