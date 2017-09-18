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سياسة|السعودية

شاهد| السديس يدعو لـ"ترمب" وملك السعودية

18/9/2017

قال إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس إن السعودية والولايات المتحدة هما قطبا هذا العالم ويقودانه إلى الأمن والاستقرار.

وعلى هامش مؤتمر نظمته رابطة العالم الإسلامي في نيويورك، قال السديس لقناة الإخبارية السعودية إن السعودية والولايات المتحدة قطبا هذا العالم في التأثير، ويقودان العالم والإنسانية إلى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، حسب قوله.

كما دعا السديس للرئيس الأمريكي والملك السعودي بالتوفيق في خطواتهما، لما يقدمانه للعالم والإنسانية، وفق تعبيره.

وأثنى السديس على المؤتمر، مبينا أنه يأتي في ظروف يحتاج فيها العالم إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية، وإلى اجتماع الناس على كلمة سواء. وقال إن من مكارم ومفاخر المملكة تواجدها في كل ميدان ومحفل في الدعوة للتواصل بين الحضارات والثقافات، حسب تعبيره.
 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي
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