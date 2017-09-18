شاهد: الأمطار الغزيرة تُغرق مخيمات الروهينغيا في بنغلاديش

تفاقمت أوضاع لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش التي تشهد موجات شديدة من الأمطار الموسمية أدت إلى تردي أوضاع النازحين الذين يقيمون داخل مخيمات مؤقتة على الحدود مع ميانمار.

وبات مسلموالروهينغيا اللاجئين في مخيمات كوكس بازار الحدودية يعيشون في مناطق أشبه بالمستنقعات، حيث الخيام الغارقة والأوحال الثقيلة بعد أن وصل منسوب مياه الأمطار المستمرة منذ 24 ساعة إلى أكثر من 3 بوصات، فيما يحذر خبراء الأرصاد في داكا من احتمالات استمرار هطل الأمطار الغزيرة على مدار اليومين القادمين.

وقالت سامودا بيغوم، وهي لاجئة من الروهينغيا، وهي حامل في شهرها التاسع، إنها تخشى أن تلد في المخيم دون توافر المرافق الصحية والنظافة الصحية المناسبة، مضيفة أن طفلتها الأخرى قد أصيبت بالإسهال.

ويعاني اللاجئون الروهينغيون بالفعل من نقص حاد في المواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية.

وكانت السلطات في بنغلاديش قد أصدرت، السبت، تحذيراً إلى اللاجئين الروهينغيين بضرورة عدم مغادرة المخيم الضخم الذي تقيمه حاليًا على الحدود مع ميانمار.

وواجهت بنغلاديش على مدى عقود تدفقات من الروهينغيين الفارين من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، حيث يعتبرون أقلية الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين.

وفر أكثر من 400 ألف من اللاجئين الروهينغيين إلى الجارة بنغلاديش في أعقاب اندلاع أزمة العنف الأخيرة في 25 أغسطس في إقليم أراكان (راخين) غربي ميانمار، وكانت بنغلاديش موطنًا لنحو 400 ألف من الروهينغيا قبل اندلاع الأزمة الأخيرة.

وقد تزايد الضغط الدولي على ميانمار لإنهاء العنف ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

وواجهت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وابلا من الانتقادات من الخارج لعدم تصديها للعنف.

وأصبح العنف في أركان (راخين) ورحيل سكانها من الروهينغيا المسلمين أكبر مشكلة ملحة تواجه أونغ سان سو تشي منذ قيادتها البلاد العام الماضي.