البث الحي
سياسة

شاهد: الأمطار الغزيرة تُغرق مخيمات الروهينغيا في بنغلاديش

18/9/2017

تفاقمت أوضاع لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش التي تشهد موجات شديدة من الأمطار الموسمية أدت إلى تردي أوضاع النازحين الذين يقيمون داخل مخيمات مؤقتة على الحدود مع ميانمار.

وبات مسلموالروهينغيا اللاجئين في مخيمات كوكس بازار الحدودية يعيشون في مناطق أشبه بالمستنقعات، حيث الخيام الغارقة والأوحال الثقيلة بعد أن وصل منسوب مياه الأمطار المستمرة منذ 24 ساعة إلى أكثر من 3 بوصات، فيما يحذر خبراء الأرصاد في داكا من احتمالات استمرار هطل الأمطار الغزيرة على مدار اليومين القادمين.

وقالت سامودا بيغوم، وهي لاجئة من الروهينغيا، وهي حامل في شهرها التاسع، إنها تخشى أن تلد في المخيم دون توافر المرافق الصحية والنظافة الصحية المناسبة، مضيفة أن طفلتها الأخرى قد أصيبت بالإسهال.

ويعاني اللاجئون الروهينغيون بالفعل من نقص حاد في المواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية.

وكانت السلطات في بنغلاديش قد أصدرت، السبت، تحذيراً إلى اللاجئين الروهينغيين بضرورة عدم مغادرة المخيم الضخم الذي تقيمه حاليًا على الحدود مع ميانمار.

وواجهت بنغلاديش على مدى عقود تدفقات من الروهينغيين الفارين من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، حيث يعتبرون أقلية الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين.

وفر أكثر من 400 ألف من اللاجئين الروهينغيين إلى الجارة بنغلاديش في أعقاب اندلاع أزمة العنف الأخيرة في 25 أغسطس في إقليم أراكان (راخين) غربي ميانمار، وكانت بنغلاديش موطنًا لنحو 400 ألف من الروهينغيا قبل اندلاع الأزمة الأخيرة.

وقد تزايد الضغط الدولي على ميانمار لإنهاء العنف ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

وواجهت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وابلا من الانتقادات من الخارج لعدم تصديها للعنف.

وأصبح العنف في أركان (راخين) ورحيل سكانها من الروهينغيا المسلمين أكبر مشكلة ملحة تواجه أونغ سان سو تشي منذ قيادتها البلاد العام الماضي.

المصدر : رويترز + وكالة أنباء الشرق الأوسط
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)