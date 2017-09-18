شاهد: أمريكا وكوريا الجنوبية تستعرضان القوة ضد بيونغ يانغ

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية (الإثنين) إن الجيش الأمريكي استخدم قاذفتين بي-1 بي ومقاتلات إف-35 خلال تدريبات على القصف الجوي مع كوريا الجنوبية فوق شبه الجزيرة الكورية.

وذلك في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.

وقال مسؤول في الوزارة إن القاذفتين انطلقتا من جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادي بينما انطلقت المقاتلات من اليابان وانضمت إليهم ست مقاتلات من كوريا الجنوبية.

وذكرت القوات الجوية لكوريا الجنوبية أنه تم إلقاء 10 قنابل على أهداف في مضمار رماية في إقليم غانغون.

وتأتي هذه التدريبات العسكرية بعدما أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا آخر متوسط المدى فوق اليابان (الجمعة) إضافة إلى إجراء كوريا الشمالية سادس وأقوى اختبار نووي يوم الثالث من سبتمبر أيلول في تحد واضح لعقوبات الأمم المتحدة والضغوط الدولية.