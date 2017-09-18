حماس تدعو الحكومة الفلسطينية إلى سرعة استلام مهامها في غزة

دعت حركة حماس (الاثنين) الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله إلى الإسراع باستلام مهامها في قطاع غزة في الوقت الذي لم تحدد فيه الحكومة موعدا لذلك.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في بيان صحفي "المطلوب من رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح السماح فوراً لحكومة الحمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة من دون تعطيل ولا تسويف".

وأضاف "على، أبو مازن (الرئيس عباس) اتخاذ خطوة عاجلة بإلغاء جميع قراراته وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في القطاع".

وقال يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية "لم يتخذ قرار بعد بموعد ذهاب الحكومة إلى قطاع غزة لاستلام مهامها".

وأضاف "أن لا موعدا محددا بعد لذلك".

وطالبت الحكومة الفلسطينية في بيان لها (الأحد) حركة حماس بتوضيحات حول بيانها حل اللجنة الإدارية التي تتولى إدارة القطاع.

ورأى برهوم في عدم سرعة توجه الحكومة إلى قطاع غزة "أمرا غير مبرر".

وقال "نحن نقول بشكل مباشر لا مبرر لحركة فتح إلى الآن ألا تطبق ما تم إعلانه في القاهرة برعاية مصرية".

وأضاف أن ذلك تضمن "إعلان حماس حل اللجنة الإدارية وقدوم الحكومة إلى قطاع غزة والموافقة على الانتخابات".

وتابع قائلا "ولكن ما بين هذه وتلك لا بد أن يقدم أبو مازن خطوة إلى الأمام تكشف عن حسن النوايا وهي إلغاء كافة الإجراءات الانتقامية ضد قطاع غزة".

واتخذ الرئيس الفلسطيني سلسلة من الإجراءات الاقتصادية خلال الفترة الماضية شملت التوقف عن دفع ثمن الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع إضافة إلى تخفيض نسبة مساهمة السلطة في ثمن الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع إضافة إلى إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد الإجباري.

وتعهد عباس أكثر من مرة بإلغاء هذه الإجراءات فور إلغاء حماس للجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة قطاع غزة وتمكين الحكومة من استلام مهامها بشكل كامل في القطاع.

وأوضح برهوم أن التأخير في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه "يضع علامات استفهام. كيف تتعامل حركة فتح وأبو مازن مع ما أعلن في القاهرة من قبل حركة حماس برعاية مصرية؟".

ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس الفلسطيني عباس (الأحد) بعد صدور بيان حماس وإعلانها حل اللجنة الإدارية والسماح لحكومة الحمد الله استلام مهاما في قطاع غزة والموافقة على إجراء الانتخابات العامة "ارتياحه" لذلك.

وقالت الوكالة إن عباس سيعقد اجتماعا للقيادة الفلسطينية لمتابعة إعلان حماس لدي عودته من نيويورك حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة والتي من المقرر أن يلقى خطابه أمامها (الأربعاء).