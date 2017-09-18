الجزيرة تستنكر إيقاف قناتها على خدمة سنابشات ديسكوفر في السعودية

استنكرت شبكة الجزيرة شبكة الجزيرة الإعلامية قرار شركة سنابشات حظر قناتها على خدمة "ديسكوفر" في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشبكة في بيان إنها فوجئت بقرار Snapchat، وأعربت الشبكة عن أسفها لقيام مؤسسة عالمية معروفة مثل سنابشات بفرض الرقابة على المحتوى الإعلامي الذي تقوم بتوزيعه انصياعا لضغوط وإملاءات رقابية من السلطات السعودية، وتؤكد أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً واضحاً لحرية الصحافة، وستكون له عواقب وخيمة على العمل الإعلامي.

وقال الدكتور مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية، تعليقا على هذا الإجراء: "إن ما قامت به شركة سنابشات مستغرب ويدعو للقلق على مستقبل العمل الإعلامي الحر. كما أنه يبعث رسالة مفادها أن الأنظمة والدول يمكنها إسكات أي صوت أو منصة إعلامية لا توافق هواها بالضغط على ملاك منصات التواصل وشركات توزيع المحتوى، كما أن هذه الخطوة تمثل استهدافا واضحا لحرية الصحافة والمؤسسات الإعلامية المهنية، التي تسعى لتغطية الحدث ونقل الخبر من أنحاء العالم".

وأضاف الدكتور سواق: "إننا في شبكة الجزيرة الإعلامية نعارض أي إجراء يحد من حرية الإعلام ويمنع وصول المتلقي إلى المعلومة والخبر، وندعو شركة سنابشات وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي إلى مواجهة ضغوط الأنظمة القمعية الرامية لإسكات الصوت الحر وفرض الرأي الواحد. كما ننبه شركة سنابشات إلى أن هذا الإجراء يعتبر خرقاُ للدستور الأميركي وكذلك القوانين والقيم الديمقراطية الأمريكية. وحظر الجزيرة على خدمة ديسكوفر يحرم متابعي القناة في السعودية من الوصول إلى التغطيات والأخبار التي تنشرها".

ويتزامن حظر قناة الجزيرة على سنابشات ديسكوفر في السعودية مع حملة استهداف متصاعدة تتعرض لها شبكة الجزيرة الإعلامية ومؤسسات وقنوات أخرى، وصلت حد المطالبة رسميا بإغلاقها ووقف بثها من قبل أنظمة عربية.

وكانت الجزيرة قد أطلقت في مايو 2017 قناتها الخاصة على خدمة سنابشات ديسكوفر باللغة العربية، وقدمت القناة محتوى إعلاميا متميزاً، وأنتجت تغطيات خاصة تناولت قضايا متنوعة، وهو ما مكنها من استقطاب عدد متزايد من المتابعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.