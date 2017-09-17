مظاهرات حاشدة بمدن غربية تنديدا بمجازر أراكان

شهدت كندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا مظاهرات احتجاجية حاشدة، ضد مجازر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها مسلمو الروهينغيا في إقليم أراكان (راخين) غربي ميانمار.

وخرجت مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص، بينهم ميانماريون، داخل حديقة برلمان "أونتاريو" في مدينة تورونتو الكندية، بدعم من الجالية المسلمة واتحاد المسيحيين في كندا، للتنديد بانتهاكات الجيش والميليشيات البوذية المتطرفة ضد مسلمي أراكان.

ودعا المتظاهرون الحكومة الكندية إلى التعامل بشكل مؤثّر إزاء ما يتعرض له المسلمون الروهينغيا من أعمال عنف ومجازر إبادة جماعية، لافتين إلى أنه بإمكان الحكومة الكندية انتهاج موقف أكثر تأثيرًا في هذا الإطار.

كما شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية، مظاهرة احتجاجية حاشدة ضد الانتهاكات والمجازر التي تتعرض لها أقلية الروهينغيا المسلمة في أراكان.

وشارك المئات من الأشخاص، معظمهم من الجالية المسلمة بالولايات المتحدة الأمريكية، في المظاهرة الاحتجاجية التي جرت في شيكاغو، للتنديد بممارسات السلطات الميانمارية ضد الأراكانيين.

ودعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف المجازر التي يرتكبها جيش ميانمار والميليشيات البوذية، إذ رفعوا لافتات تُطالب بـ"الحرية للروهينغيا" و"إنهاء المجازر" و"العدالة لأجل الروهنغيا".

واستمرت المظاهرة الاحتجاجية حوالي ساعتين، وحظيت بدعم من الشارع الأمريكي في المنطقة.

وفي السياق ذاته، نظم المجلس الإسلامي في الألزاس شرقي فرنسا، وقفة أمام البرلمان الأوربي في ستراسبورغ، السبت، احتجاجًا على الإبادة التي يتعرض لها مسلمو الروهينغيا غربي ميانمار.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، نحو ألف و500 شخص ينتمون لأديان مختلفة، داعين المجتمع الدولي للضغط على حكومة ميانمار لإنهاء العنف ضد الروهينغيا.

ورفع المشاركون لافتات دعت ميانمار لوقف المذابح التي ترتكبها قواتها بحق مسلمي الروهينغيا، مطالبين بالعدالة للأقلية المسلمة في ميانمار ووقف الإبادة الجماعية والانتهاكات ضد النساء والأطفال في أراكان.

وفي وسط العاصمة الألمانية برلين، تظاهر ألفا مسلم، مساء الجمعة، منددين بالانتهاكات الواسعة ضد الروهينغيا في ميانمار.

وانطلقت المظاهرة -التي دعت إليها كافة المساجد والمؤسسات الإسلامية- من أمام مقر الحكومة المحلية لولاية برلين، وانتهت أمام بوابة براندنبورغ التاريخية مرورا بممثلية المفوضية الأوربية حيث ردد المشاركون هتافات تطالب بإيقاف ما يتعرض له الروهينغيا من مذابح وتطهير عرقي.

وعن الرسائل التي هدف القائمون على المظاهرة إيصالها، قال محمد عبد الرزاق رئيس مبادرة مسلمي برلين إن التحرك هدف لتعريف الرأي العام الألماني بالاضطهاد الذي يعانيه الروهينغيا منذ عقود.

ولفت المتحدث إلى الجرائم المرتكبة بحق أقلية الروهينغيا المسلمة التي صنفتها الأمم المتحدة أكثر الأقليات اضطهادا في العالم.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهينغيا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، بحسب ناشطين أراكانيين.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأربعاء الماضي، أن عدد لاجئي أراكان إلى بنغلاديش هربا من أعمال العنف التي اندلعت في ميانمار، قارب 400 ألف شخص، بينهم 220 ألف طفل دون 18 سنة.

وحث الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش ميانمار على إنهاء العنف، الذي قال إن "أفضل ما يمكن أن يوصف به هو التطهير العرقي".