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سياسة

قطر توقع خطاب نوايا لشراء 24 طائرة تايفون من بريطانيا

قطر توقع خطاب نوايا لشراء 24 طائرة تايفون من بريطانيا
قطر توقع خطاب نوايا لشراء 24 طائرة تايفون من بريطانيا
17/9/2017

وقع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية ووزير الدفاع البريطاني مايكل فالون على خطاب نوايا بين الطرفين يتضمن سعي قطر لشراء 24 طائرة تايفون بكامل عتادها.

وذكر بيان لمديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية أن الخطاب يهدف أيضا إلى تعزيز التعاون والدعم المتبادل في المجالين العسكري والتقني بين البلدي.

وأضاف البيان أن المسؤولين ناقشا كذلك أوجه التعاون في المجالات العسكرية لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة للتباحث حول أهم القضايا الإقليمية.

وأجرى وزير الدفاع البريطاني مباحثات في الدوحة استقبله خلالها الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، وتم خلال اللقائين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها لاسيما في المجالات الأمنية إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة الخليجية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزير البريطاني تأكيده أن النجاحات التي حققها التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب لم تكن لتتحقق لولا التسهيلات الكبيرة التي قدمتها دولة قطر للتحالف من خلال فتح الأجواء والموانئ البحرية القطرية وقاعدة العديد، معربا عن تقدير بلاده وامتنانها لهذا الدور.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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