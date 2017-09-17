قطر تدشن خطين ملاحيين مع موانئ جنوب شرق آسيا وحوض المتوسط

دشنت قطر، الأحد، خطين ملاحيين جديدين يربطان ميناء حمد بموانئ جنوب شرقي آسيا (شنغهاي) وموانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقال عبد العزيز اليافعي، مدير ميناء حمد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الخطين الجديدين يشكلان إضافة تعزز عمل الميناء، مشيرا إلى أن هناك خطوطا ملاحية أخرى سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة".

وأعرب مدير ميناء حمد خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن توقعاته بأن يستقبل الميناء أكثر من ألف سفينة حتى نهاية العام الجاري، ونحو مليون حاوية نمطية في نفس الفترة، مشيرا إلى أن الخط الجديد المدشن اليوم يعد ثاني خط مباشر يربط بين شنغهاي والدوحة.

ويستهدف ميناء حمد الذي افتتح رسمياً في الـ5 من الشهر الجاري، الاستحواذ على 35 في المئة من إجمالي تجارة الشرق الأوسط في العام المقبل.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 من يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشدة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها.

وفرضت تلك الدول حصارا على قطر شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية.