عودة خطوط الكهرباء المصرية للعمل بقطاع غزة

أفاد تقرير إخباري بعودة خطوط الكهرباء المصرية، التي تغذي جنوب قطاع غزة، للعمل فجر يوم الأحد، بعد انقطاع لنحو سبعة أيام.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن محمد ثابت مدير شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أن جميع الخطوط المصرية عادت للعمل، موضحا أن مصر تمد القطاع بـ 23 ميغاوات من الكهرباء معظمها مخصصة لجنوب القطاع.

وتسمح عودة الخطوط المصرية بتقليص فترات الانقطاعات.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان حركة "حماس" عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، ودعوتها لحكومة الوفاق الفلسطينية المشكلة منذ عام 2014 إلى "القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً".

وزادت حدة أزمة الكهرباء في قطاع غزة في وقت سابق من العام الجاري مع بدء إسرائيل تقليص إمدادات الكهرباء التي تزود بها القطاع، وذلك بطلب من السلطة الفلسطينية في رام الله.