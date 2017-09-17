شاهد: الروهينغيا الفارون يوثقون إحراق جيش ميانمار لقراهم ومنازلهم

وثقت تسجيلات مصورة التقطها لاجئو الروهينغيا المسلمين الفارين من ميانمار، إحراق الجيش ومتطرفين بوذيين لقراهم ومنازلهم قرب مدينة "مونغداو" الكبيرة في شمال أراكان (راخين).

وأظهرت لقطات فيديو صورها مؤخرا لاجئ من الروهينغيا أثناء فراره من قريته في ميانمار، أعمدة سوداء من الدخان حيث أشعلت قوات ميانمار وبوذيون متطرفون النيران في القرى.

وفي شريط فيديو مأخوذ من سيارة، شوهد لاجئون يفرون ويتجمعون على جانبي الطريق من قرية كيينغ تشانغ في مونغداو، وشوهدت طائرة هليكوبتر تحلق فوق القرية.

يشار إلى أن أكثر من 400 ألف من أقلية الروهينغيا المسلمة الفارين من غربي ميانمار قد عبروا الحدود إلى الجارة بنغلاديش منذ 25 أغسطس/آب بعد هجوم شنته الحكومة الميانمارية على أراكان، وهو الأمر الذي وصفته الأمم المتحدة بأنها "مثالًا نموذجيًا صارخًا للتطهير العرقي".