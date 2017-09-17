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سياسة|تركيا

شاهد: أردوغان سألتقي العبادي لبحث الاستفتاء على استقلال كردستان العراق

17/9/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إنه سيلتقي برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارة للولايات المتحدة الأسبوع الجاري.

وأضاف أردوغان أنه سيبحث معه الاستفتاء المزمع على استقلال إقليم كردستان العراق.

وتابع أردوغان للصحفيين قبل مغادرته البلاد متوجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أنقرة وبغداد متفقتان في الرأي بشأن الاستفتاء الذي قال إنه سيقسم العراق.

كان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني قال يوم الجمعة إن الاستفتاء لن يتأجل رغم مطالب ومخاوف الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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