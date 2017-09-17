روسيا ترفض اتهامها بقصف مقاتلين مدعومين من أمريكا بسوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية الأحد أنها قصفت قوات مدعومة من الولايات المتحدة في سوريا قائلة إن طائراتها استهدفت فقط مقاتلي تنظيم الدولة وإنها أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بعملياتها.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة قالت إنها تعرضت لهجوم السبت من طائرات روسية أو قوات الحكومة السورية في محافظة دير الزور.

وقوات سوريا الديمقراطية تحالف يضم مقاتلين أكرادا وعربا ويقاتل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقالت إن ستة من مقاتليها أصيبوا في الضربة.

ولكن الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع نفى المزاعم في بيان الأحد.

وقال إن الطائرات الروسية نفذت فقط ضربات محددة بدقة في المنطقة اعتمادا على معلومات أكدتها مصادر متعددة.

وتابع أن الضربات قصفت فقط أهدافا في المنطقة تحت سيطرة تنظيم الدولة.