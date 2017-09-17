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سياسة

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

17/9/2017

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن أنقرة أرسلت 80 مركبة عسكرية تشمل دبابات إلى حدودها الجنوبية مع سوريا.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري أن نشر المركبات تم في إطار تعزيز القوات المتمركزة على الحدود.

وأوضحت أن المركبات أرسلت إلى منطقة إسكندرون في إقليم خطاي جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوكالة إن التعزيزات العسكرية تضمن قرابة 80 عربة عسكرية مجنزرة، حيث تمّ نقلهم إلى المناطق الحدودية عبر شاحنات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت الوكالة إن قافلة ثالثة تحمل عربات مدرعة متجهة إلى منطقة الريحانية حيث يقع معبر جيلوه غوزو الحدودي مع سوريا.

وقالت وزارة الخارجية التركية يوم الجمعة إن روسيا وإيران وتركيا وافقت على نشر مراقبين حول منطقة خفض التصعيد في إدلب في شمال سوريا وهي منطقة يخضع أغلبها لسيطرة متشددين من جماعة كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأضافت أن المراقبين سيسعون لمنع اندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية والمعارضة ورصد انتهاكات وقف إطلاق النار.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال الشهر الماضي إن تركيا ستتخذ الإجراءات الضرورية على حدودها الممتدة لمسافة 150 كيلومترا مع إدلب.

المصدر : الأناضول + رويترز
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