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سياسة

اليونيسف: إصابات الكوليرا في اليمن تتجاوز 680 ألف حالة

الحرب في اليمن خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة
الحرب في اليمن خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة
17/9/2017

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تجاوز عدد الإصابات بوباء الكوليرا المتفشي في اليمن إلى أكثر من 680 ألف حالة، منذ بدء تفشي الوباء في أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت المنظمة في حسابها على موقع تويتر للتدوين المصغر "إنه بحسب إحصائيات فقد بلغ عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن 681 ألفاً و207 حالات".

وأضافت المنظمة أنه تم تسجيل 2086 حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال الفترة نفسها، دون ذكر المزيد من المعلومات حول تفشي الوباء.

وتعاني اليمن من أوضاع صحية صعبة جراء الصراع المتفاقم في البلاد، جعلت حوالي 15 مليونا، من أصل 27 مليونا، لا يستطيعون الوصول إلى المرافق الصحية، حسب تقديرات صادرة عن منظمة الصحة العالمية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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