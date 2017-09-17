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سياسة

إيران: استفتاء كردستان العراق "يجر المنطقة للفوضى والتقسيم"

بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
17/9/2017

قال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان العراق سيكون "خطأ استراتيجيا ويجر المنطقة للفوضى والتقسيم.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن قاسمي قوله إن الاستفتاء يهدد أمن واستقرار العراق ويتعارض مع العملية السياسية في البلاد ويضرب كل الجهود المبذولة للحرب على الإرهاب في المنطقة.

وأضاف قاسمي أنه يعتقد أن بإمكان الأكراد "تحقيق طموحاتهم والحصول على حقوقهم كاملة في ظل عراق واحد وديمقراطي وعبر دستور وطني".

ووصف قاسمي قرار حكومة الإقليم بإجراء الاستفتاء "بالمتعجل وغير المحسوب".

وأكد حكومة رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني المضي في إجراء الاستفتاء رغم محاولات دفعه للعدول عن هذه الخطوة من جانب الحكومة المركزية في بغداد والولايات المتحدة ودول غربية أخرى بالإضافة إلى إيران وتركيا.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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