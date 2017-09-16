محكمة مصرية تحيل 7 أشخاص للمفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 7 أشخاص إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بجرائم قتل، والانتماء لتنظيم الدولة في ليبيا.

وحددت المحكمة، في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 20 متهما (15 حضوريا، و5 غيابيا)، بعد إدانتهم بتكوين خلية إرهابية بمحافظة مطروح (غرب البلاد) تتبع فرع تنظيم الدولة في ليبيا، والقتل العمد، بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "داعش ليبيا".

والمتهمون الذين تقرر إحالتهم إلى المفتي هم كل من: محمد خالد محمد حافظ وشهرته "حمادة الباشا" (تاجر عطور – محبوس)، ومحمد السيد السيد حجازي (تاجر – محبوس)، ومحمود عبد السميع محمد عبد السميع وشهرته "محمود السمالوسي" (موزع مواد غذائية – محبوس)، وفتح الله فرج عوض حامد وشهرته "فتحي السرحاني" (مقاول – هارب)، وعبد الله دخيل حمد عبد المولى (هارب)، ومحمد مصطفى محمد دسوقي (طالب – هارب)، ومحمد تامر أحمد علي حسن البنهاوي (حاصل على بكالوريوس فنون جميلة – محبوس).

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم في واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا.