شاهد: لحظة إطلاق كوريا الشمالية لثاني صاروخ باليستي في شهر

بث التلفزيون الكوري الشمالي مقطعا مصورا لإطلاق صاروخ باليستي من طراز هواسونغ -12 بحضور الزعيم كيم جونغ أون.

وقالت مذيعة النشرة في التلفزيون الكوري الشمالي ان كيم أعطى توجيهاته بإطلاق الصاروخ يرافقه مسؤولون في الدولة، وقال للعاملين في قطاع العلوم العسكرية إن هدف كوريا الشمالية يجب أن يكون تحقيق "توازن" في القوة العسكرية مع الولايات المتحدة.

كما بثت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية صورا لزعيم كوريا الشمالية مبتهجا عقب إطلاق الصاروخ وقد أحاط به عدة مسؤولين.

وكانت بيونغ يانغ أعلنت الجمعة أنها أطلقت صاروخا باليستيا عبر في أجواء اليابان، وهي المرة الثانية خلال أقل من شهر.

وردت واشنطن بقولها إن صبرها أوشك على النفاد في المجال الدبلوماسي بسبب التجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

وقال مسؤولون حكوميون يابانيون إن أحدث صواريخ كوريا الشمالية طار فوق هوكايدو في شمال اليابان يوم الجمعة وسقط في المحيط الهادي على بعد نحو ألفي كيلومتر إلى الشرق .

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخ قطع مسافة 3700 كيلومتر تقريبا وهي تكفي للوصول إلى منطقة غوام الأمريكية التي هددتها كوريا الشمالية من قبل.

وأطلقت كوريا الشمالية عشرات الصواريخ خلال رئاسة كيم مع تعجيلها لبرنامج للأسلحة يهدف إلى منحها القدرة على استهداف الولايات المتحدة بصاروخ قوي مزود برأس نووي.

وأدان مجلس الأمن الدولي أيضا يوم الجمعة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بوصفه "استفزازيا للغاية".

وكان مجلس الأمن قد شدد بالفعل العقوبات على كوريا الشمالية ردا على تجربة نووية أجرتها في الثالث من سبتمبر/أيلول وقام بفرض حظر على صادرات كوريا الشمالية من المنسوجات وفرض حدا أقصى على وارداتها من النفط الخام.