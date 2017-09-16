شاهد: قصة "بائع ساندوتشات" يظهر على التلفزيون المصري كمحلل سياسي

نجم ساطع في سماء التلفزيون المصري، تستضيفه قنوات محلية عديدة رسمية وغير رسمية كـ "محلل سياسي" من نيويورك للتعليق على مستجدات السياسة الخارجية الأمريكية

سواء ما يتعلق منها بالشأن المصري أو حتى ما يتعلق بقضايا أخرى مثل إجراءات الهجرة أو التعامل الأمريكي مع كوريا الشمالية.

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"حاتم الجمسي – 48 عاما" المحلل السياسي حسبما تطلق عليه القنوات التلفزيونية في مصر أجرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لقاء معه لتكشف أنه في الحقيقة صاحب "محل لبيع الساندوتشات" في نيويورك.

ولا يعرف ملايين المصريين الذين يشاهدونه يعلق على موضوعات سياسية مهمة أنه في الواقع ليس له علاقة بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد.

الجمسي كشف لنيويورك تايمز أن "الاستوديو التلفزيوني" الذي يظهر منه هو في الواقع "حمام" المحل الذي يعمل به.

وفور استقبال الجمسي لاتصال من القناة التلفزيونية يذهب إلى "الحمام" ويبدأ في التعليق كمحلل سياسي.

ويقول الجمسي لهؤلاء الذين يتساءلون عن كيفية تعليقه على قضايا كبيرة ومهمة وهو "بائع ساندوتشات" :" أنا رجل مثقف وكوني أبيع ساندوتشات فهذا ليس ضد القانون" وأضاف :" انظروا إلى ما أقوله إنه ذو مصداقية كبيرة".

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بدأ الجمسي الظهور على شاشات التلفاز في مصر العام الماضي بعد وقت قصير من كتابه مقال رأي نشرته صحيفة مصرية تنبأ فيه بفوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضاف الجمسي: بعد المقال اتصل بي شخص يعمل في قناة Nile TV التابعة للتلفزيون المصري والناطقة بالإنجليزية لإجراء مقابلة معي حول الانتخابات.

وتابع:" المقابلة جرت بشكل جيد ثم بدأت بعدها بتلقي العديد من الاتصالات من قنوات تلفزيونية أخرى في مصر".

انتقل الجمسي إلى بروكلين عام 1999 وكان قبل ذلك يعمل مدرسا للغة الإنجليزية وهو من أبناء محافظة المنوفية "شمالي مصر" ثم تزوج في أمريكا واستقر هناك.

وحتى يظهر الجمسي في شكل لائق على شاشات التلفاز وضع على حوائط "الحمام" خرائط للولايات المتحدة الأمريكية ليبدو وكأنه يظهر من مكتب مرموق.

ويقول مراسل صحيفة نيويورك تايمز إن الجمسي كان يرواغ حينما يسأله صحفيون أمريكيون عن عمله الأساسي لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أنه يملك محلا لبيع الساندوتشات.

ويعتبر الجمسي نفسه مترجما للمصريين وينقل لهم سياسات الشعب الأمريكي كما يصف نفسه بأنه سفير للنوايا الحسنة في بلد يعتبره وطنا له أكثر من الوطن الذي وُلد فيه.

وأكد الجمسي أنه سيظهر على شاشات التلفاز المصري الأسبوع المقبل للتعليق على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أمريكا.