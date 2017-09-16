شاهد: احتجاجات في مدينة أمريكية بعد تبرئة شرطي سابق من قتل شاب أسود

اشتبكت الشرطة في مدينة سانت لويس الأمريكية مع مئات المحتجين بعد أن أصدر قاض بولاية ميزوري حكما بتبرئة شرطي أبيض سابق في المدينة من تهمة قتل شاب أسود في حادث إطلاق نار عام 2011.

ووضعت قوات الحرس الوطني في حالة تأهب تحسبا لوقوع أعمال عنف. وناشدت السلطات المحتجين التظاهر بشكل سلمي.

وقالت الشرطة إن بضعة محتجين ألقوا حجارة وزجاجات مياه في حين أظهرت لقطات مصورة قيام رجال الشرطة باستخدام رذاذ الفلفل ضد ما لا يقل عن خمسة أشخاص على بعد بناية من مبنى المحكمة.

وبرأت المحكمة الشرطي السابق جاسون ستوكلي (36 عاما) من تهمة القتل من الدرجة الأولى في حادث قتل أنطوني لامار سميث (24 عاما). وقال الشرطي السابق إن سميث فر بسيارته أثناء محاولة القبض عليه بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقام ستوكلي وزميله بمطاردة سميث الذي أُطلقت النار عليه خمس مرات في سيارته. وقال محامو الدفاع إن الشرطي السابق كان يعتقد أن سميث معه بندقية . وعُثر على بندقية في السيارة ولكن ممثلي الادعاء قالوا إن ستوكلي وضع هذا السلاح وإن البندقية لم تكن تحمل سوى الحمض النووي لستوكلي فقط.