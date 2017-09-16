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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: احتجاجات في مدينة أمريكية بعد تبرئة شرطي سابق من قتل شاب أسود

16/9/2017

اشتبكت الشرطة في مدينة سانت لويس الأمريكية مع مئات المحتجين بعد أن أصدر قاض بولاية ميزوري حكما بتبرئة شرطي أبيض سابق في المدينة من تهمة قتل شاب أسود في حادث إطلاق نار عام 2011.

ووضعت قوات الحرس الوطني في حالة تأهب تحسبا لوقوع أعمال عنف. وناشدت السلطات المحتجين التظاهر بشكل سلمي.

وقالت الشرطة إن بضعة محتجين ألقوا حجارة وزجاجات مياه في حين أظهرت لقطات مصورة قيام رجال الشرطة باستخدام رذاذ الفلفل ضد ما لا يقل عن خمسة أشخاص على بعد بناية من مبنى المحكمة.

وبرأت المحكمة الشرطي السابق جاسون ستوكلي (36 عاما) من تهمة القتل من الدرجة الأولى في حادث قتل أنطوني لامار سميث (24 عاما). وقال الشرطي السابق إن سميث فر بسيارته أثناء محاولة القبض عليه بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقام ستوكلي وزميله بمطاردة سميث الذي أُطلقت النار عليه خمس مرات في سيارته. وقال محامو الدفاع إن الشرطي السابق كان يعتقد أن سميث معه بندقية . وعُثر على بندقية في السيارة ولكن ممثلي الادعاء قالوا إن ستوكلي وضع هذا السلاح وإن البندقية لم تكن تحمل سوى الحمض النووي لستوكلي فقط.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
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