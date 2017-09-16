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سياسة

حيدر العبادي يهدد بالتدخل عسكريا في كردستان

حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي
16/9/2017

قال حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم السبت، إنه على استعداد للتدخل عسكريًا في إقليم كردستان العراق حال أدى الاستفتاء على انفصاله عن بغداد إلى أعمال عنف.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة "أسوشيتد برس" مع العبادي.

وأضاف: "حال تعرض العراقيين للخطر من خلال استخدام القوة خارج إطار القانون، عندها سنتدخل عسكريًا".

ووصف رئيس الوزراء العراقي الاستفتاء، المزمع إجراؤه في 25 من سبتمبر/أيلول الجاري، بـ"التصعيد الخطير"، الذي من شأنه جلب المزيد من العنف إلى البلاد.

والاستفتاء يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، حول رغبتهم بالانفصال عن العراق.

وترفض الحكومة العراقية الفيدرالية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.

وتعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا.

المصدر : الأناضول
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