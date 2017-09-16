البث الحي
سياسة|مصر

تأييد حكم المؤبد لمرسي والإعدام لثلاثة في قضية "التخابر مع قطر"

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
16/9/2017

أيدت محكمة النقض المصرية، أعلى درجة للقضاء المدني في البلاد، بشكل نهائي حكم السجن المؤبد، 25 عاما، بحق محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في قضية "التخابر مع قطر".

كما أيدت المحكمة حكم الإعدام بحق 3 مصريين في القضية ذاتها.

وقدم 7 متهمين طعنا في 15 أغسطس/آب 2016 على حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة قبلها بنحو شهرين، بالإعدام والسجن في القضية التي أحالتها النيابة للمحاكمة في سبتمبر 2014.

وتضم قائمة المتهمين 11 شخصا بينهم 4 غيابيا ووجهت لهم النيابة تهم بينها التخابر مع دولة أجنبية والانضمام وإدارة جماعة محظورة.

ولا يمكن تقديم الطعون القضائية وفق القانون المصري إلا من المتهمين الذين حضروا المحاكمة.

وتضمنت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة السجن 40 عاما بحق "مرسي"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين، منهم 3 حضوريا وهم أحمد علي وأحمد إسماعيل ومحمد كيلاني، و3 غيابيا هم الزميل إبراهيم هلال مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة، وعلاء سبلان الصحفي السابق في قناة الجزيرة، والصحفية أسماء الخطيب.

كما قضت بالسجن المؤبد بحق أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، والسجن غيابيا 15 عاما لكريمة الصيرفي، والسجن 15 عاما لخالد رضوان.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)