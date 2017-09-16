تأييد حكم المؤبد لمرسي والإعدام لثلاثة في قضية "التخابر مع قطر"

أيدت محكمة النقض المصرية، أعلى درجة للقضاء المدني في البلاد، بشكل نهائي حكم السجن المؤبد، 25 عاما، بحق محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في قضية "التخابر مع قطر".

كما أيدت المحكمة حكم الإعدام بحق 3 مصريين في القضية ذاتها.

وقدم 7 متهمين طعنا في 15 أغسطس/آب 2016 على حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة قبلها بنحو شهرين، بالإعدام والسجن في القضية التي أحالتها النيابة للمحاكمة في سبتمبر 2014.

وتضم قائمة المتهمين 11 شخصا بينهم 4 غيابيا ووجهت لهم النيابة تهم بينها التخابر مع دولة أجنبية والانضمام وإدارة جماعة محظورة.

ولا يمكن تقديم الطعون القضائية وفق القانون المصري إلا من المتهمين الذين حضروا المحاكمة.

وتضمنت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة السجن 40 عاما بحق "مرسي"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين، منهم 3 حضوريا وهم أحمد علي وأحمد إسماعيل ومحمد كيلاني، و3 غيابيا هم الزميل إبراهيم هلال مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة، وعلاء سبلان الصحفي السابق في قناة الجزيرة، والصحفية أسماء الخطيب.

كما قضت بالسجن المؤبد بحق أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، والسجن غيابيا 15 عاما لكريمة الصيرفي، والسجن 15 عاما لخالد رضوان.