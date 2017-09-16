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سياسة

بلجيكا ترحّل دنماركية بسبب رفضها خلع النقاب

دخل حظر ارتداء النقاب في بلجيكا حيّز التنفيذ عام 2011
دخل حظر ارتداء النقاب في بلجيكا حيّز التنفيذ عام 2011
16/9/2017

رحّلت الشرطة البلجيكية، مواطنة دنماركية إلى خارج حدودها، لرفضها خلع نقابها عقب وصولها إلى مطار العاصمة بروكسل.

وأعلن وزير اللجوء والهجرة البلجيكي "ثيو فرانكين"، عن الحادث عبر بيان نشره في حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وقال في البيان: "رفضت مواطنة دنماركية قادمة من تونس خلع نقابها، وقامت الشرطة بترحيلها لعدم تمكنها من التحقق من هويتها".

وعام 2015، أوقفت الشرطة البلجيكية، سعودية في أحد شوارع بروكسل، واقتادتها إلى قسم الشرطة بسبب ارتدائها للنقاب، وأفرجت عنها بعد تدخل سفارة الرياض.

وقالت الشرطة آنذاك، إن "التوقيف كان بغرض التحقق من هويتها".

يشار إلى أنه في يوليو/تموز 2011، دخل حظر ارتداء النقاب في بلجيكا حيّز التنفيذ، وباتت تفرض على المخالفات غرامة تقدر بـ 137.5 يورو بالإضافة إلى السجن سبعة أيام.

المصدر : الأناضول
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