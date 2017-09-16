بالصور: زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صاروخ باليستي

بثت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية صورا تظهر الزعيم كيم جونغ أون وهو يشرف على عملية توجيه صاروخ هواسونغ-12.

ويظهر في الصور الزعيم الكوري الشمالي وهو يلوح لعسكريين يعتلون الصاروخ أثناء نقله إلى منصة الإطلاق.

وظهر كيم وهو يبتسم أثناء مشاهدته الصاروخ يطير من منصة إطلاق متحركة في صور نشرتها الوكالة وقد أحاط به عدة مسؤولين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن "هدفنا النهائي هو التوصل إلى توازن في القوة الحقيقية مع الولايات المتحدة وجعل حكام الولايات المتحدة لا يجرؤون على الحديث عن الخيار العسكري مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله في التقرير "تم التأكد تماما من الكفاءة القتالية (للصاروخ) هواسونج-12 وإمكانية الاعتماد عليه ".

وأضاف كيم إن هدف كوريا الشمالية من استكمال قوتها النووية "وصل إلى غايته تقريبا".

ويأتي الكشف عن الصور، التي لم يعلن تاريخ التقاطها، بعد يوم من إعلان بيونغيانغ أنها أطلقت صاروخا باليستيا عبر في أجواء اليابان للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

وقالت كوريا الشمالية إنها تسعى لإيجاد "توازن" في القوة العسكرية مع الولايات المتحدة، بينما ردت واشنطن بقولها إن صبرها أوشك على النفاد في المجال الدبلوماسي بسبب التجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

وقال مسؤولون حكوميون يابانيون إن أحدث صواريخ كوريا الشمالية طار فوق هوكايدو في شمال اليابان يوم الجمعة وسقط في المحيط الهادي على بعد نحو ألفي كيلومتر إلى الشرق .

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخ قطع مسافة 3700 كيلومتر تقريبا وهي تكفي للوصول إلى منطقة غوام الأمريكية التي هددتها كوريا الشمالية من قبل.

وأطلقت كوريا الشمالية عشرات الصواريخ خلال رئاسة كيم مع تعجيلها لبرنامج للأسلحة يهدف إلى منحها القدرة على استهداف الولايات المتحدة بصاروخ قوي مزود برأس نووي.

وأدان مجلس الأمن الدولي أيضا يوم الجمعة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بوصفه "استفزازيا للغاية".

وكان مجلس الأمن قد شدد بالفعل العقوبات على كوريا الشمالية ردا على تجربة نووية أجرتها في الثالث من سبتمبر أيلول وقام بفرض حظر على صادرات كوريا الشمالية من المنسوجات وفرض حدا أقصى على وارداتها من النفط الخام.