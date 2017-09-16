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سياسة

الولايات المتحدة تحث كردستان العراق على إلغاء استفتاء الاستقلال

برلمان إقليم كردستان العراق
برلمان إقليم كردستان العراق
16/9/2017

دعت الولايات المتحدة حكومة إقليم كردستان العراق إلى إلغاء الاستفتاء بشأن استقلال الإقليم والمقرر إجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال البيت الأبيض إن الخطة الرامية إلى إجراء الاستفتاء تصرف الأنظار عن الجهود الرامية إلى دحر تنظيم الدولة.

وطالبت واشنطن حكومة إقليم كردستان إلى الدخول في حوار جاد ومستمر مع بغداد وهو ما أشارت الولايات المتحدة إلى استعدادها "لتسهيله".

ووافق برلمان إقليم كردستان العراق في تصويت الجمعة على إجراء استفتاء على استقلال الإقليم متجاهلا معارضة الحكومة المركزية في بغداد وإيران وتركيا وقلق واشنطن ودول غربية من احتمال أن يفجر هذا الإجراء صراعات جديدة في المنطقة.

وفي أول جلسة للبرلمان بعد تعليق جلساته منذ عامين أيدت الأغلبية الكاسحة من النواب خطة الاستفتاء.

وانعقد البرلمان في أربيل عاصمة الإقليم بشمال العراق بحضور  68 نائبا من أصل 111 بسبب مقاطعة حركة المعارضة الرئيسية.

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني إنه لن يؤجل الاستفتاء رغم مطالبات الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى.

المصدر : رويترز
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