الهجرة الدولية: 409 آلاف من الروهينغيا فروا إلى بنغلاديش

قالت منظمة الهجرة الدولية اليوم السبت إن أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينغيا عبروا حدود ميانمار إلى بنغلاديش للفرار من العنف الذي بدأ في ولاية راخين (أراكان) المضطربة الشهر الماضي.

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم: "حتى اليوم، تشير التقديرات غير المتحقق منها، والتي تستند إلى تقارير موحدة قدمتها الوكالات العاملة في بازار كوكس إلى أن 409 آلاف شخص قد عبروا الحدود الى بنجلاديش" .

وكان آخر رقم رسمي للأمم المتحدة لأعداد الروهينغيا الذين فروا إلى بنغلاديش هو 379 ألف شخص.

وبدأ النزوح الجماعي يوم 25 أغسطس آب عندما شن جيش ميانمار حملة في ولاية راخين بعد أن هاجم مسلحون من الروهينغيا مراكز شرطة مما أسفر عن مصرع 12 من مسؤولي الأمن.

وقال العديد من اللاجئين لوكالة الأنباء الألمانية إنهم قطعوا شوطا طويلا لعبور الحدود إلى بنغلاديش بعد أن أحرقت منازلهم وقتل أقاربهم من قبل الجيش وحراس بوذيين.

وقالت المنظمة إن 229 ألف لاجئ يعيشون في مستوطنات مؤقتة على جانب الطريق و159 ألفا في مخيمات أو مستوطنات مؤقتة وتستضيف المجتمعات المحلية 21 ألفا.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أن عددا كبيرا من القادمين الجدد يشاهدون على جانب الطريق في كوتوبالونج حيث يوجد مخيم قديم. ويقال إن آلاف الوافدين الجدد يلجأون إلى منطقة تكناف الحضرية، وهي الطرف الجنوبي من بنجلاديش الذي يقع على الحدود مع ميانمار.