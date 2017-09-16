الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الكف عن التهديدات بشأن كوريا الشمالية

دعا سفير الصين في واشنطن الولايات المتحدة إلى الامتناع عن توجيه تهديدات بشأن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.

وقال السفير تسوي تيانكاي للصحفيين إنه يعتقد أن على الولايات المتحدة "أن تمتنع عن توجيه تهديدات أخرى. عليها أن تفعل المزيد لإيجاد طرق فعالة لاستئناف الحوار والمفاوضات".

وأضاف أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تفعل أكثر مما تقوم به الآن حتى يكون هناك تعاون دولي حقيقي فعال بشأن هذه القضية".

وقالت الولايات المتحدة إن صبرها بدأ ينفد بعد أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا اخترق الأجواء فوق اليابان للمرة الثانية خلال شهر واحد.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الصين، وهي حليف لكوريا الشمالية، وروسيا إلى ممارسة ضغوط أكبر على بيونغ يانغ من خلال "القيام بتحركات مباشرة من جانبهما".

وأدان مجلس الأمن الدولي التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية ووصفها بأنها "عمل شائن". وقال المجلس إن "تصرفات كوريا الشمالية ليست تهديدا للمنطقة فحسب لكنها تمثل تهديدا لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن هدف بيونغيانغ تحقيق "توازن" في القوة العسكرية مع الولايات المتحدة وذلك بعد يوم واحد من إصدار زعيمها كيم جونغ أون أمرا بإجراء اختبار لإطلاق صاروخ من طراز هواسونغ-12 الذي يتراوح مداها بين المتوسط والبعيد والذي طار فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادي.

ونقل التقرير عن كيم قوله إن" هدفنا النهائي هو التوصل إلى توازن في القوة الحقيقية مع الولايات المتحدة وجعل حكام الولايات المتحدة لا يجرؤون على الحديث عن الخيار العسكري مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".