الشرطة البريطانية تعتقل شابا للاشتباه في علاقته بهجوم لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب عمره 18 عاما، في مدينة دوفر الساحلية جنوبي البلاد، للاشتباه في علاقته بتفجير في قطار أنفاق بالعاصمة لندن أسفر عن إصابة 30 شخصا.

وقال نيل باسو، كبير منسقي شرطة مكافحة الإرهاب، في بيان: "قمنا بعملية اعتقال مهمة في إطار تحقيقاتنا. رغم سعادتنا بما تحقق من تقدم، لا يزال هذا التحقيق مستمرا ومستوى الخطر الأمني حرجا".

وقررت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رفع مستوى التهديد الأمني إلى مستوى "حرج"، والذي يشير إلى أنه ربما يكون هناك هجوم وشيك. كما تقرر نشر أفراد من الجيش ومن الشرطة المسلحة لتأمين المواقع الاستراتيجية وملاحقة الجناة.

وأشعلت القنبلة بدائية الصنع لهبا في عربة مزدحمة من قطار الأنفاق خلال ساعة الذروة صباح الجمعة لكنها لم تنفجر بشكل كامل فيما يبدو.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجير، الذي يعد خامس هجوم كبير في بريطانيا هذا العام. وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن هجمات أخرى في بريطانيا هذا العام، بما في ذلك هجومان في لندن وهجوم على حفل لمغنية البوب الأمريكية أريانا غراندي في مانشستر.

ونشرت بريطانيا مئات من أفراد الجيش عند مواقع استراتيجية مثل محطات الطاقة النووية ووزارة الدفاع لإتاحة متسع للشرطة المسلحة للمساعدة في البحث عن المسؤولين عن التفجير.

وكانت آخر مرة رفعت فيها بريطانيا مستوى التأهب الأمني إلى "حرج" بعد أن قتل رجل 22 شخصا في حفل مانشستر في مايو/أيار الماضي. ولم يكن مستوى التأهب قد رفع لهذا قبل ذلك منذ العام 2007.