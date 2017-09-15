وزير الخزانة الأمريكي طلب طائرة عسكرية في شهر العسل مع زوجته

عاد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين إلى دائرة الضوء بعد تقارير أفادت أنه طلب استخدام طائرة عسكرية هذا الصيف من أجل قضاء شهر العسل مع زوجته في أوربا.

وفيما نفى منوتشين أنه سعى إلى تحميل الحكومة نفقات سفره الشخصي قائلا إن القصة جرى "تحويرها"، فإن الأنباء سببت إحراجا جديدا للوزير الثري والمستثمر السابق وأحد أقطاب هوليوود.

وكانت زوجته الممثلة لويز لينتون اعتذرت مؤخرا عن مهاجمتها امرأة على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدتها لترويجها علامات تجارية فاخرة في عالم الأزياء كانت ترتديها خلال جولة رسمية مع منوتشين.

وذكرت قناة "إيه بي سي نيوز" (الأربعاء) أن منوتشين طلب استخدام طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تبلغ نفقات تشغيلها 25 ألف دولار في الساعة لنقله مع زوجته إلى اسكتلندا وفرنسا وإيطاليا بعد زفافهما الذي حضره الرئيس دونالد ترمب خلال الصيف.

لكن منوتشين في نهاية المطاف لم يستخدم الطائرة، وأكد أن وزارة الخزانة تقدمت بالطلب باعتباره خيارا يسمح له بإرسال وتلقي معلومات حساسة متعلقة بالأمن القومي خلال سفره.

وقال خلال مناسبة من تنظيم نشرة بوليتيكو في واشنطن "إنني أخصص ربما خمسين في المئة من وقتي لمسائل الأمن القومي"، بما في ذلك قضايا تخص كوريا الشمالية وإيران.

وتابع "في ذلك الوقت أراد طاقمي التأكد من أنني أستطيع الوصول على الدوام إلى اتصالات ومعلومات آمنة".

وقال منوتشين إن الطائرة العسكرية كانت ستستخدم "كمكتب متنقل"، لكن الطلب تم سحبه عند توافر خيار آخر.

وأضاف "دعوني أضع الأمور في نصابها الصحيح، الحكومة لم تدفع أبدا نفقات أي من رحلاتي الخاصة".

ومنوتشين هو مدير تنفيذي سابق في غولدمان ساكس ومنتج هوليوودي ومصرفي، وهو أحد المسؤولين الأثرياء في إدارة ترمب، وتقدر مجلة فورتشن ثروته بـ500 مليون دولار.