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سياسة|الإمارات

وزير إماراتي: تهديدات الحوثي بقصفنا لا تخيفنا

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
15/9/2017

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن ‏تهديدات زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي لبلاده لا تخيفهم.

معتبرا أنها تكشف عن نيات مبيتة ضد أمن المنطقة، وذلك بعد تصريح الحوثي بأن "أبو ظبي" باتت في مرمى نيران جماعته.

وكتب قرقاش (الخميس) على صفحته الشخصية عبر موقع "تويتر" أن تهديدات الحوثي "لا تخيفنا، وتكشف النوايا تجاه أمن واستقرار الخليج العربي"، وتابع أنها "تكشف عن يأس لمن يدافع عن أوهام تشظت".

واعتبر قرقاش أن تصريحات الحوثي دليل مادي ثابت على ضرورة عاصفة الحزم لمستقبل المنطقة.

و "عاصفة الحزم" هي عملية عسكرية أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين في 26 من مارس/آذار 2015.

ووصف قرقاش جماعة الحوثي بأنها مليشيات إيران وأن أهدافها خسيسة وخطرها حقيقي.

وكان الحوثي قد صرح في كلمة متلفزة (الخميس) بأن جماعته أجرت تجربة صاروخية تجاه "أبو ظبي" وأن الإمارات في مرمى صواريخهم، وأضاف أن "على الشركات في الإمارات ألا تعتبرها بلدا آمنا بعد اليوم".

كما وجه الحوثي تهديداته إلى السعودية، وقال إن لدى جماعته طائرات مسيرة حلقت فوق أجوائها، وتعهد بأن تقصف هذه الطائرات السعودية في الوقت القريب، وبأن تستهدف أيضا سفنها النفطية ردا على "أي غزو لمدينة الحديدة" المطلة على البحر الأحمر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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