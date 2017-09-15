نائب رئيس "الشورى العماني" السابق يطالب بنقل مقر الجامعة العربية من القاهرة

طالب إسحاق سالم السيابي، نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، بنقل مقر جامعة الدول العربية من العاصمة المصرية القاهرة.

وقال السيابي في تغريدة على موقع تويتر إن "يبدو أن الحاجة تستدعي النظر لنقل مبنى الجامعة العربية إلى دولة أكثر استقلالا، تستطيع أن تضبط إيقاع الخلافات العربية وتضمن مصالح الجميع".

وأضاف السيابي في تغريدة أخرى أن أغلب المداخلات والتعليقات على تغريدته الأولى "تتفق على أهمية نقل مقر الجامعة إلى دولة أخرى" مشيرا إلى أن "تفعيل دور الجامعة سيحقق الغرض من تأسيسها".

ووصف السيابي الأمة العربية بأنها "في حالة ضيق وتشتت وبحاجة فعلية إلى منظمة تجمعها على كلمة واحدة وأن تكون بلد المقر عادلة ومستقلة وحيادية في التعامل مع الجميع"، موضحا أنه "لم يكن من السهولة تمرير أية خطة ضد البلاد العربية لو كانت إرادة العرب وجامعتهم وميثاقها وإرادة شعوبها حرة".