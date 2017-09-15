البث الحي
سياسة|سلطنة عمان

نائب رئيس "الشورى العماني" السابق يطالب بنقل مقر الجامعة العربية من القاهرة

15/9/2017

طالب إسحاق سالم السيابي، نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، بنقل مقر جامعة الدول العربية من العاصمة المصرية القاهرة.

وقال السيابي في تغريدة على موقع تويتر إن "يبدو أن الحاجة تستدعي النظر لنقل مبنى الجامعة العربية إلى دولة أكثر استقلالا، تستطيع أن تضبط إيقاع الخلافات العربية وتضمن مصالح الجميع".

وأضاف السيابي في تغريدة أخرى أن أغلب المداخلات والتعليقات على تغريدته الأولى "تتفق على أهمية نقل مقر الجامعة إلى دولة أخرى" مشيرا إلى أن "تفعيل دور الجامعة سيحقق الغرض من تأسيسها".

ووصف السيابي الأمة العربية بأنها "في حالة ضيق وتشتت وبحاجة فعلية إلى منظمة تجمعها على كلمة واحدة وأن تكون بلد المقر عادلة ومستقلة وحيادية في التعامل مع الجميع"، موضحا أنه "لم يكن من السهولة تمرير أية خطة ضد البلاد العربية لو كانت إرادة العرب وجامعتهم وميثاقها وإرادة شعوبها حرة".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)