كوريا الشمالية تطلق صاروخا فوق اليابان

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كي) أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا حلق فوق شمال اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

وكانت كوريا الشمالية وعدت الأربعاء بتسريع برامجها العسكرية المحظورة ردا على العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي بعد التجربة النووية السادسة والأكبر لبيونغ يانغ.

وكان التفجير، وهو الاختبار النووي السادس والأكبر لبيونغ يانغ، أثار إدانة دولية وجاء بعد إطلاق صاروخين بالستيين عابرين للقارات في تموز/يوليو الماضي، يبدو أنهما قادرين على بلوغ معظم الأراضي الاميركية.

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع الاثنين حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، تفرض حظرا على استيراد النسيج منها وتضع قيودا على تزويدها بمنتجات النفط. وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب إن تلك العقوبات مقدمة لإجراءات أقوى.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخا أواخر الشهر الماضي باتجاه شمال اليابان في إجراء وصف بأنه "تهديد جدي وغير مسبوق".

وقالت وسائل الإعلام آنذاك إن الصاروخ الكوري الشمالي انشطر إلى 3 أجزاء وسقط قريبا من المياه اليابانية، مشيرة إلى أنه سقط على بعد 1180 كم شرق منطقة كيب إريمو في جزيرة هوكيدو.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترمب الخميس أنه يعتزم زيارة الصين واليابان وكوريا الجنوبية في وقت لاحق من العام الحالي، في جولة رئاسية هي الأولى في اسيا.

وقال ترامب على متن طائرة "اير فورس وان" إن وفدا أميركيا سيقوم بهذه الزيارة على الأرجح في تشرين الثاني/نوفمبر .