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سياسة|مصر

صحيفة مصرية: السيسي ولد ساجدا والرسول زاره في المنام وهو طفل

الصفحة الأولى من صحيفة الزمان المصرية
الصفحة الأولى من صحيفة الزمان المصرية
15/9/2017

قالت صحيفة "الزمان" المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "ولد ساجدا"، وأن النبي محمد زاره في المنام وهو طفل.

ونقلت الصحيفة عما سمته "مصدر مقرب من السيسي" قوله إن السيسي عند ولادته لم يستمر فى البكاء سوى لحظات ثم تبسم لمّن حوله، وأن ولادته كانت "نادرة" لم تحدث قبلها ولا بعدها، إذ "خرج من بطن أمه ساجدا".

وتابعت الصحيفة أن السيسي رأى النبي محمد في منامه وهو طفل، وأن الشيخ الحصري قال لوالده إن ابنه "ليس كأي طفل التقى به من قبل، لا يعرف طريقًا للعب أو المزاح، تبدو عليه علامات الجدية والذكاء والقوة وحب الخير والغضب لنصرة الضعيف"، زاعمة أن الحصري تنبأ لوالد السيسي بأن نجله سيكون "استكمالًا لمسيرة محمد الفاتح وطارق بن زياد وسيف الدين قطز وصلاح الدين الأيوبى" وأشارت إلى أن الحصري أضاف "لعل وعسى أن يكون تحرير الأقصى على يديه".

وزعمت الصحيفة أيضا أن السيسي قد التقى الأديب الراحل نجيب محفوظ خلال فترة التسعينيات، وأن الأخير تنبأ له بأنه سيصبح زعيما للمنطقة.

يذكر أن صحيفة "الزمان" تدار من قبل "إلهام شرشر" التي تتولى منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وهي زوجة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والهارب من حكم قضائي بالسجن لمدة 7 سنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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