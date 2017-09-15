شكاوى من تعذيب سجناء سياسيين في "تحقيق طرة" بمصر

قالت أسر سجناء في سجن" تحقيق طرة" في مصر إن إدارة السجن تمارس بحق ذويهم أشكالا مختلفة من التعذيب.

وأضافت أن قوات أمن بقيادة رئيس مباحث السجن اقتحمت الخميس عنابر بالسجن وجردت مساجين من ملابسهم وصادرت متعلقاتهم من ملابس وأغطية وأطعمة، كما اعتدت على سبعة منهم بالضرب قبل اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

وقال عدد من ذوي السجناء إن أغلب من تعرضوا للتعذيب سجناء سياسيين اعتقلوا بعد الانقلاب العسكري في مصر عام 2013.

ولم يتسن الحصول على رد من السلطات المصرية بشأن تلك الشكاوى.

واعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف بعد عزل أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي، في يوليو تموز 2013، وتتهم منظمات حقوقية الحكومة المصرية بممارسة التعذيب بحق المعتقلين، فيما تستنكر الحكومة المصرية تلك الاتهامات.