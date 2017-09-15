شاهد: فرق الطوارئ تهرع لـ"تفجير" في إحدى محطات مترو لندن

استجابت فرق الشرطة والإسعاف والإطفاء لـ "حادثة" وقعت صباح (الجمعة) في محطة مترو غربي لندن فيما تحدثت وسائل الإعلام البريطانية عن "انفجار" أوقع إصابات.

وأصيب عدة أشخاص في محطة مترو أنفاق في العاصمة البريطانية لندن (الجمعة) بعدما قال شهود إن انفجارا وقع في قطار ركاب مزدحم في ساعة الذروة وذكرت الشرطة أنها تتعامل معه على أنه حادث إرهابي.

وقالت شرطة لندن في بيان "من السابق لأوانه تأكيد سبب الحريق الذي سيكون محل التحقيق الذي تجريه حاليا وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة".

وذكر البيان أن مفتش الشرطة نيل باسو وهو المنسق الوطني لشرطة مكافحة الإرهاب أعلن أن الحادث إرهابي.

وكتبت شرطة العاصمة البريطانية عبر موقع "تويتر"، "تبلغنا بحادثة وقعت في محطة مترو (بارسونز غرين) وعناصر الشرطة في الموقع".

وتم إغلاق المحطة وكذلك جزءا كاملا من خط "ديستريكت لاين" الذي تقع ضمنه.

وذكر موقع صحيفة "مترو" نقلا عن مراسلته في المكان أن عبوة بيضاء اللون انفجرت على متن أحد القطارات حيث تعرض ركاب لحروق في الوجه.

وأشارت المراسلة إلى أن الركاب تعرضوا "لحروق سيئة جدا" وأن "شعرهم يتساقط".

ونشر أحد مستخدمي "تويتر" صورا لعبوة بيضاء اللون يتصاعد منها الدخان على متن قطار.

وتحدث ريتشارد آيلمر-هال، وهو مستشار في مجال تكنولوجيا الإعلام يبلغ من العمر 52 عاما، عن حالة "هلع" في القطار.

وقال لوكالة "برس أسوسييشن": كانت هناك حالة من الهلع والكثير الكثير من الصراخ.

وأضاف أن امرأة في المحطة قالت إنها "رأت حقيبة وشعاعا من الضوء (وسمعت) دويا، وهو ما يعني أن شيئا ما انفجر".

وأكد "رأيت امرأتين تخضعان للعلاج من قبل فرق الإسعاف".

وأفادت مراسلة شبكة "بي بي سي" ريز لطيف، التي كانت في المحطة متوجهة إلى العمل، أن حالة من "الذعر" عمت المكان "عندما هرع الناس للخروج من القطار بعدما سمعوا ما بدا أنه انفجار".

وأضافت أن البعض "أصيبوا بجروح وكدمات اثناء محاولتهم الفرار".

وأما مساعدة إدارة العمليات في نظام إسعاف لندن، ناتاشا ويلز، فقالت في بيان "تتمثل أولويتنا في تقييم مستوى الإصابات وطبيعتها".

وأشارت إلى أن خدمة الإسعاف أرسلت "موارد متعددة" إلى المحطة، يما فيها فريق استجابة للتعامل مع المناطق الخطرة.