رايتس ووتش: جيش ميانمار أحرق 62 قرية في أراكان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم (الجمعة) إن جيش ميانمار أحرق أكثر من 60 قرية ودمّر ما يزيد على 900 مبنى يعود لأقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم أراكان غربي ميانمار.

ونشرت المنظمة الحقوقية صورًا جديدة ملتقطة من الأقمار الاصطناعية، عن المناطق التي دمرها جيش ميانمار والمليشيات البوذية المتطرفة في إقليم أراكان.

وذكر بيان صادر عن المنظمة، أن الصور والمعطيات تظهر حرق جيش ميانمار لـ62 قرية وتدميره لـ 948 مبنى في أراكان في الفترة بين 25 من أغسطس/ آب و14 من سبتمبر/أيلول الجاري.

ونقل البيان عن فيل روبرتسون، نائب مدير آسيا في هيومن رايتس ووتش، قوله إن "أبحاثنا الميدانية تدعم ما أشارت إليه صور الأقمار الاصطناعية إلى أن جيش ميانمار مسؤول مباشرة عن الحرق الجماعي لقرى الروهينغيا".

وأضاف البيان "يتعيّن على الأمم المتحدة، والدول الأعضاء فرض إجراءات عاجلة على الحكومة البورمية لإيقاف هذه الفظائع، وإنهاء حالة التهجير القسري لمسلمي الروهينغيا من ميانمار".

وأشار البيان أيضًا إلى "وجود مناطق جديدة في بلدة مانغداو، بإقليم أركان يجري استهدافها الآن للتدمير، بحسب ما كشفت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في الـ11 و13 سبتمبر/أيلول الجاري".

ومنذ 25 من أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية، إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغيا بأركان غربي البلاد.

وأسفرت تلك الإبادة عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح مئات الآلاف، حسب ناشطين من أراكان.