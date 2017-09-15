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سياسة

حماس تنفي فتح مكتب لها في القاهرة

15/9/2017

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة ما تناقلته وسائل إعلام فلسطينية ومصرية، بشأن فتح مكتب لها في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح لوكالة "الأناضول"، "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن فتح مكتب لحركة حماس في القاهرة".

وأكد القانوع في الوقت ذاته، "استمرار زيارات الحركة للقاهرة، والتعاون المستمر فيما بينهما".

وأضاف "سيكون لمصر دور كبير ومهم في حل القضايا الإنسانية (المتعلقة بغزة)، ومتابعة حيثيات المصالحة الفلسطينية (بين حماس وفتح)، وأزمة معبر رفح، والكثير من الموضوعات المشتركة المهمة، خاصة الأمن على الحدود".

وأشار القانوع إلى أن علاقة حركته بالقاهرة "استراتيجية وتتطلب زيارات حثيثة ومستمرة، ومصر متفهمة ذلك".

وأشار المتحدث باسم "حماس" إلى أنه جرى وضع آلية مع مصر لاستمرار التواصل والمتابعة في حل القضايا الانسانية والتسهيلات.

وأمس (الخميس) تناقلت وسائل إعلام فلسطينية ومصرية خبرا حول موافقة القيادة المصرية على فتح مكتب سياسي دائم لـ"حماس" في العاصمة يمثله القيادي، روحي مشتهى.

ولم يصدر تعليق من الجهات المصرية حول الموضوع.

والسبت، وصل وفد من حركة "حماس" القاهرة، في زيارة رسمية (غير معلنة المدة)، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية وهيمنتها على قطاع غزة، بينما بقيت حركة (فتح)، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.

المصدر : الأناضول
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