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سياسة|إسرائيل

تقرير: روسيا ترفض طلب إسرائيل بإقامة منطقة عازلة في سوريا

الرئيس الروسي فلادمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس الروسي فلادمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
15/9/2017

رفضت روسيا طلبا من إسرائيل لإقامة منطقة عازلة مساحتها 60 كيلومترا بين مرتفعات الجولان وأي ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا، بحسب تقارير إعلامية في ساعة متأخرة ليلة الخميس.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن " موسكو وعدت فقط بأن المقاتلين الشيعة لن يقتربوا من إسرائيل وسوف يكونوا بعيدين عنها بخمسة كيلومترات".

كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يوليو/تموز الماضي قبل محادثات وقف إطلاق النار في سوريا.

وذكرت الصحيفة أن رفض الكرملين جاء قبل اجتماع نتنياهو مع ترمب في  نيويورك يوم الاثنين المقبل، وفي الوقت الذي قال فيه كبير المفاوضين الروس الكسندر لافرنتيف أن روسيا وتركيا وإيران على وشك الانتهاء من اتفاق حول اقامة أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال إن " إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لمنع إقامة ممر شيعي من طهران إلى دمشق."

من جهة أخرى، قال مسؤول إسرائيلي بارز في الوفد الذي رافق نتنياهو خلال زيارته لروسيا الشهر الماضي، إن " إسرائيل لم تطلب أبدا من الروس أو الأمريكيين إقامة منطقة عازلة بطول 60 كم في سوريا".

وأوضح المسؤول، الذي لم تسمه الصحيفة، أن نتنياهو قال فقط إن إسرائيل تعارض الوجود الإيراني الدائم في سوريا بعد انتهاء الحرب هناك.

المصدر : الجزبرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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