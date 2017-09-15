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سياسة

تركيا تهاجم بلجيكا بعد حكم قضائي

وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو
15/9/2017

شنت تركيا هجوما على بلجيكا (الجمعة) ووصفتها بـ "الحلقة الأضعف في الحرب على الإرهاب.

جاء ذلك إثر قرار صدر عن القضاء البلجيكي قضى بعدم جواز ملاحقة الانفصاليين الأكراد من حزب العمال الكردستاني بتهمة الإرهاب.

وأكدت محكمة الاستئناف في بروكسل (الخميس) حكما سابقا صدر في نوفمبر/تشرين الثاني2016 قضى ببراءة نحو أربعين ناشطا كرديا كانوا متهمين بالتجنيد لصالح حزب العمال الكردستاني والعمل على جمع الأموال من الأكراد في بلجيكا لصالح هذا الحزب. وكانت محكمة الاستئناف نظرت في القضية بناء على طلب السلطات التركية والنيابة العامة الفدرالية. 

ونص قرار المحكمة على أن قانون مكافحة الإرهاب لا يطبق على حزب العمال الكردستاني لأن النزاع مع الأكراد داخلي في تركيا وليس نزاعا دوليا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "هذا القرار هو مثال جديد على الدعم الذي يقدم إلى المجموعات الإرهابية التي تعرض الأمن في تركيا للخطر ومصالح البلاد".

وتابع البيان أن هذا الحكم "يكشف مرة جديدة أن بلجيكا هي الحلقة الأضعف في أوربا وفي العالم في مجال مكافحة الإرهاب".

وتعتبر أنقرة مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة أن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وأدى النزاع الكردي في تركيا إلى سقوط نحو أربعين ألف شخص منذ اندلاعه عام 1984.

المصدر : الفرنسية
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